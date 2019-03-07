قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، التقى خلالها كلاً من؛ دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، و وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، و قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى جمهورية باكستان الإسلامية.حضر اللقاءات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.// انتهى //0278 20:35 ت م NNNN