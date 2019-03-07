تُعد رئيسة الإدارة العامة النسائية بالحرمين الدكتورة فاطمة بنت زيد بن مبارك الرشود، واحدة من أوائل النساء اللاتي تقلدن المناصب داخل الرئاسة العامة للحرمين.

وحصلت الدكتورة الرشود على شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة أم القرى، مع التوصية بطباعتها وتداولها بين الجامعات، كما أن لها العديد من الأبحاث منها تحقيق كتاب «عقود الدرر في علوم الأثر» للحافظ بن ناصر الدين الدمشقي، وكتاب «نساء الجنة في الكتاب والسنة».

باتت الرشود أول سعودية تتولى التدريس في المسجد الحرام، حيث بدأت التدريس فيه عام 1423هـ، واستمرت في تلك الوظيفة لما يزيد على 10 سنوات، قبل أن يُفتح باب التدريس النسائي لغيرها من الأكاديميات.

وتدرّجت الدكتورة فاطمة في العديد من المناصب، إلى أن ترأست الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي في الحرم، بالإضافة إلى إشرافها على القسم النسائي في مكتبة الحرم المكي الشريف، قبل أن يتم اختيارها لترأس الإدارة النسائية العامة التي استُحدثت قبل أشهر، وتشمل كل الإدارات النسائية الفرعية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وخلال عملها برئاسة الحرمين، تمكّنت من شرح كتاب «رياض الصالحين» كاملا أربع مرات، وشرح كتاب «الأربعين النووية» سبع مرات، وشرح كتاب «أحاديث الأحكام» (الطهارة ـ الصلاة ـ الصيام).