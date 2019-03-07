وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش حال الأخوان المسلمين بأنهم يعيشون تحدياً وجودياً بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة.وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الخميس)،: «يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري».وأضاف قرقاش: «على الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا».