أقام معهد الثقافة والفنون للتدريب دورة تدريبية تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وهي دورة «التصوير الجوي»، أمس الأول، في مقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض.

وقدَّم الدورة المُدرِّب راشد العقيل، حيث بدأها بالحديث عن قوانين وتشريعات التصوير الجوي، وكيفية اختيار الطائرة المناسبة بالاعتماد على المواصفات والمميزات، وأهمية تجهيزها وإعدادها قبل إطلاقها في الجو والبدء بالتصوير.

وبعد تجهيز الطائرة وتهيئتها، تحدّث المدرب عن خاصية (Time-laps)، وهي التصوير بتقنية التسريع الزمني، حيث تتحرك عناصر الفيديو بسرعة كبيرة، ومن ثمّ انتقل إلى شرح طريقة التحكم في الطائرة عندما تكون محلقة في الأجواء الخارجية، وكيفية الحفاظ على توازنها أثناء التصوير.

وفي اليوم الثاني للدورة، قام المدرب بإعطاء تدريبات عملية مكثّفة على التصوير الجوي في الأجواء الخارجية، وكانت التجربة شيقة وفريدة، وساعدت المتدربين على فهم آلية التصوير والتطبيق في اللحظة ذاتها، ومع نهاية الدورة تمكّن المتدربين من إتقان مهارة التصوير الجوي بكل سلاسة.

ويُعد التصوير الجوّي باستعمال الطائرات من أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الفنون البصرية، وهو ما دفع بمعهد (ثقّف) لإثراء مجال الثقافة والفنون بهذا النوع من الدورات؛ ليتمكن عشاق التصوير من اكتساب مهارة جديدة ومميزة.