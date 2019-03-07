بحث أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي لتلبية تطلعات الشباب والرياضيين في المنطقة، وذلك ضمن زياراته لعدد من الوزارات لمناقشة ملفات تعنى بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم (الخميس) لمقر الهيئة العامة للرياضة في مدينة الرياض.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل بأمير منطقة الجوف، مثمناً له هذه الزيارة، متمنياً له التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم اللا محدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للرياضة والرياضيين وللشباب بصفه عامة، حيث ركزت رؤية المملكة 2030 باهتمام على تنمية قطاع الرياضة والعمل على تحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة ومن يُقيم على أرضها، من خلال بناء المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما بحث الأمير فيصل بن نواف مع رئيس هيئة الرياضة، إنشاء مدينة رياضية تقوم على خدمة الرياضة في المنطقة، وخاصة أن منطقة الجوف المنطقة الوحيدة التي لم تحظى بوجود مدينة رياضية، وإنشاء استاد رياضي ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، كما تم خلال اللقاء بحث معالجة استكمال مشروع نادي القريات الرياضي، واستكمال إيجاد مقرات رياضية لأندية المنطقة خاصة التي تم اعتمادها سابقاً.

وفي نهاية اللقاء، قدَّم أمير منطقة الجوف شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، لما يقدمه من دعم ومتابعة للأنشطة الرياضة في المنطقة، والعمل على تلبية احتياجات الرياضيين وفق تطلعات ولاة الأمر.