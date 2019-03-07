تفقد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم (الخميس)، مقر أكاديمية الأمير محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي بطريق الخرج، حيث اطلع على الخطوات التنفيذية التي تقوم بها قوات الأمن العام التي ستشارك ضمن فعاليات التمرين التعبوي «وطن 89».وكان في استقبال الفريق الحربي قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العميد معمر المعمر، وشملت الجولة الوقوف على مُجمل استعداد القوات المشاركة من الأمن العام ضمن قوات التمرين التعبوي «وطن 89» الذي ستنظمه المديرية العامة لأمن المنشآت خلال الأيام القادمة.واستمع الحربي إلى شرح مفصل عن أبرز الجوانب والتجهيزات التي سيشارك بها الأمن العام في التمرين التعبوي، والتي تشتمل عدداً من الفرضيات الحية التي سيتم المشاركة بها ضمن برنامج الأمن العام في هذا التمرين، واطلع على مستوى الجهوزية والاتقان والتنفيذ لمختلف الفرضيات.والتقى الفريق أول خالد الحربي كافة القادة الميدانيين المشاركين ضمن هذا التمرين التعبوي، مبدياً تطلعه لأن يحقق هذا التمرين أهدافه، مستعرضاً مُجمل المشاركات السابقة للأمن العام في «وطن 85» ثم «وطن 87»، واصفاً تلك المشاركات بأنها مميزة، مطالبا بالمزيد في المشاركات القادمة انطلاقا من أهمية هذا التمرين الذي يُكسب رجل الأمن الكثير من الخبرة والمهارة، ويُبرز مجمل ما تلقوه من تأهيل وتدريب.وأكد الحربي أن كافة الجهات المشاركة في التمرين تتوحد فيها الرؤى وتتلاقي فيها الأهداف، وتبني فيها مزيداً من العلاقات الاجتماعية بين كافة المشاركين من مختلف القطاعات، وهذا الأمر يُرسِّخ العلاقة بين الجميع وينسجم مع منطلقات رؤية 2030 التي من معالمها الهامة رعاية الأمن والحرص على الاستقرار، ورفع راية الحق والعدل، وخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى هذه الأرض المقدسة.