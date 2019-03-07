أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترمب منفتح على إجراء مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، لكنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا ثبتت صحة تقارير عن أنها تعيد بناء موقع للصواريخ.وقال بولتون في مقابلة مع قناة فوكس نيوز «من الواضح أن الرئيس منفتح على الحوار مجددا. سنرى متى يمكن أن يحدث ذلك ومدى إمكانية نجاحه»، مضيفاً: «من المبكر جدا تحديد مدى صحة التقارير التي تتحدث عن أنشطة صاروخية لبيونجيانج»، موضحاً أن لدى الإدارة الإمريكية طرق كثيرة للحصول على معلومات وستدرس الموقف جيدا، وكما قال الرئيس، «سيكون الأمر مخيبا جدا للآمال إذا كانوا يسيرون في هذا الاتجاه».