أغلقت بلدية محافظة الجموم اليوم (الخميس) مستودع عشوائي مخالف تم تجهيزه لتخزين الخضروات والمشروبات الغازية في بيئة غير صحية ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين والإعداد، في أماكن غير مرخصة تفتقر لاشتراطات السلامة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام.

وصادرت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الجموم كميات من المواد الغذائية بالمستودع بلغت 310 كغم من البصل، و80 كجم من الطماطم، و60 كجم من الجزر والليمون، وتم التحفظ على 91 كرتون مشروبات غازيّة، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

من جهة أخرى، أغلق قسم الرقابة الصحية بالبلدية أحد المخابز المخالفة في محافظة الجموم، بعد أن تم رصد استخدام وقود الديزل في مواقد الأفران، حيث يُمنع منعاً باتاً استخدام الديزل كوقود لأعمال تحضير المواد الغذائية حسب لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية المُعدة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمخابز.

ورصدت فرق الرقابة الصحية تدني مستوى النظافة ووجود حشرات في المخبز، إضافةً إلى الكشف عن 4 عُمّال لا يحملون شهادات صحية، وتم الإشعار بالمراجعة تمهيداً لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص، أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الإشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، مؤكداً مواصلة الجهود على مدار الساعة للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يُمكن أن يُشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.