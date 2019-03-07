عن كيفية تحقيق رؤية المملكة 2030 عملياً من خلال بناء واستشراف رؤى مستقبلية تخدم التعليم والوطن في ضوء التحول الوطني، قدمت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الدكتورة نور البلوي، برنامجاً تدريبياً تخلله ورشة عمل لـ 36 مشرفة وقائدة مدرسة وروضة بمكتب التعليم بمحافظة الوجه بعنوان: «القيادة الأكثر تحريكاً».

وأوضحت الدكتورة نور أن البرنامج تناول عدة محاور منها: المفهوم الشامل للقيادة والفرق بين القيادة والإدارة وأنماط القيادة التربوية وكيفية اكتشاف مهارات الموظفين وكيفية تنميتها وتطويرها وإعداد فرق العمل الناجحة وتفويض وتمكين الموظفين وتهيئتهم لقيادة صف ثاني.

كما تضمن البرنامج الحديث عن المجتمعات المهنية ودورها الفاعل في نقل وإدارة المعرفة داخل المؤسسات التعليمية، والولاء والتميز المؤسسي وقيادة التغيير نحو الأفضل وكيفية تطبيق التغيير بطريقة عملية، وكيفية تحليل مؤسساتنا التعليمية ومعرفة جوانب تميزها وضعفها ووتحليل المهنة والأفراد؛ لمعرفة كيفية قيادتهم نحو الأفضل، واستثمار قدراتهم للحصول على مخرجات تعليمية منافسة عالمياً ومنتجة للمعرفة.

كما تحدثت البلوي لـ «عكاظ» عن إمكانية افتتاح مركز للتدريب بالوجه، يخدم في برامجه المحافظة والقرى التابعة لها في ضوء الزيادة المطردة للمعلمات.