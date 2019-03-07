أعلن باحثون ألمان تعافي مريض آخر من دوسلدورف الألمانية من مرض نقص المناعة البشرية «الإيدز»، ليرفع عدد الذين شفوا من هذا المرض إلى 3 حول العالم.جاء ذلك خلال مشاركة باحثين ألمان في مؤتمر سياتل حول الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية، المقام حاليا في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «New Scientist» أن البيانات الصحية لأحد المرضى في ألمانيا أظهرت، لمدة 3 أشهر من توقف تناوله الأدوية المضادة للفيروسات، شفاءه التام. وأشارت أخصائية علم الفيروسات في المركز الطبي لجامعة أوتريخت الألمانية أنيماري فينسينغ، التي شاركت في علاج مريض دوسلدورف، إلى أن هذه الحالة مشابهة للحالتين السابقتين وعولجت بالطريقة السابقة نفسها، ما يفتح باب أمل جديد لمرضى الإيدز حول العالم.