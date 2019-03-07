كشفت أمانة الطائف عن عملها على إزالة المركبات الخربة والتي قامت بوضعها على قارعة إحدى الطرق الرئيسية في المحافظة، وأنها ملتزمة بمنع أخطار التشوه البصري والبيئي والأمني.

وأكدت أمانة الطائف لـ «عكاظ» أن جهودها مستمرة لرفع السيارات التالفة من داخل الأحياء والطرق والشوارع داخل المحافظة وضواحيها، ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية، مشيرة إلى أن تخليص المدينة من المركبات الخربة سيتم بشكل نهائي بإذن الله، وجاري تنفيذ مشروع جديد لإزالة أعداد كبيرة من المركبات والهياكل التالفة في مواقع مختلفة من الأحياء. وبينت أن المركبات الخربة والهياكل التالفة التي تم تجميعها في النسيم جرى بيعها، وستزال خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تم حجز 2534 مركبة خربة في جنوب المحافظة، بالإضافة إلى 263 مركبة تالفة في السيل ضمن المشروع الجديد الهادف إلى معالجة الأضرار الصحية والبيئية والأمنية، والتلويث البصري الناجم عن المركبات الخربة، حيث تم حصر المركبات ووضع ملصقات تحذيرية لسرعة إزالتها من قبل أصحابها، وفي حال عدم التجاوب يتم إزالتها من قبل الأمانة بعد انتهاء المدة المحددة، وتم قطع مرحلة متقدمة في المشروع الذي ركز على تنظيف الأحياء والمنطقة الصناعية وجنبات الطرق والشوارع من المركبات الخربة والهياكل التالفة..

وباشرت الأمانة كافة البلاغات والشكاوي الواردة من الأهالي حول المركبات التالفة بأنحاء المحافظة، كما تقوم فرق ميدانية بعملية الرصد والمتابعة لمثل هذه الظواهر السلبية لسرعة معالجتها بما يحقق الاهداف المنشودة. جاء ذلك في وقت طالب مواطنون الأمانه بأن تعالج ماقامت به من تشويه بصري ومعالجة قضية تجميع المركبات الخربة من الأحياء بما هو أسوأ حيث القت مئات المركبات على شارع النسيم الرئيسي المتجهة لمجمع الجهات الحكومية وسوق الحراج. ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية واقع هذه المركبات المهملة مكشوفه في العراء دون حراسات أمنية.