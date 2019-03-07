قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايليو بيتيفا، إن فريقه سوف يدخل مباراة الأهلي غدًا (الجمعة) من أجل النقاط الثلاث رغم صعوبة الفريق الخصم المنتشي بفوزه على السد القطري في دوري أبطال آسيا. وطالب بيتيفا لاعبيه فريقه بالتركيز في لقاء الأهلي، خصوصا وأنه لا مجال للتفريط بأي نقطة خلال الجولات القادمة من الدوري، مضيفا ان الفريق خسر العديد من المباريات بسبب عدم استغلال الفرص المتاحة للاعبين، ويجب عليهم التركيز جيدا أمام المرمى.

وأكد بيتيفا أنهم استعدوا جيدا لموقعة الأهلي التي تعتبر من أقوى وأصعب المباريات في الدور الثاني، ولكن سوف ندخل المباراة من أجل تقديم مستوى ونتيجة ترضي الجميع، مضيفا: "الأهلي فريق قوي ويجب علينا مضاعفة الجهد حتى نحقق ما نريد في هذه المباراة".

من جهته، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية استعداد لمباراة الأهلي، ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز مدرب الفريق البلغاري ايفاييلو بيتيفا، على رسم الخطة التكتيكة التي سوف يدخل بها مواجهة الأهلي، وشهدت التدريبات حضور رئيس النادي مساعد الزامل وعضو مجلس الإدارة المشرف على الفريق الأول لكرة القدم محمد الصالح وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لدعم الفريق قبل مباراة الأهلي المرتقبة.