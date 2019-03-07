أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض برنامج «طالب المستقبل»، ضمن مبادرة بوابة المستقبل، وذلك بهدف توعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي المدارس بالتحول الرقمي عبر بوابة المستقبل بمشاركة 26 مدرسة للبنين و30 مدرسة للبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي أن البرنامج اشتمل على عدة فعاليات تضمنت إلقاء كلمات عن التحول الرقمي في الطابور الصباحي، ومشاهد تمثيلية معبرة تجسد أهمية التحول الرقمي، وعرض مواد مرئية عبر الشاشات، إضافة إلى إقامة بطولة رياضية تحمل اسم بطولة بوابة المستقبل، وكذلك المشاركة في وسم (#طالب_بوابة_المستقبل)، وترشيح أفضل خمسة طلاب وطالبات متفاعلين مع البوابة، ومسابقة أفضل عبارة عن التحول الرقمي، ومسابقة أفضل لوحة رسم رقمية معبرة عن التحول الرقمي.

وقدم الوهيبي شكره لمسؤولي التحول الرقمي ورواد النشاط في المدارس لإشرافهم على تنفيذ الأنشطة وتجويد عملهم بما يعود بالنفع على الميدان التعليمي والتربوي، مضيفا أن يمكن الاستفادة من المحتوى الخاص بفعاليات نشاط طالب المستقبل على الرابط: http://goo.gl/isj7qF