توقع عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المشرف على مهرجان الثقافات والشعوب الثامن الدكتور سامي الحيسوني أن يصل عدد زوار المهرجان إلى 100 ألف زائر، وذلك قياسا إلى حجم الإقبال الكبير خلال الأيام الماضية، متجاوزا بذلك عدد الحضور عن العام الماضي والذي بلغ 73 ألف زائر وزائرة، مشيرًا إلى حرص أهالي منطقة المدينة المنورة كبارًا وصغارًا على الحضور والاستمتاع بما يقدمه 550 طالبًا من أبناء الجامعة وأطفالهم يمثلون أكثر من 90 دولة، لافتًا إلى أن تطوير الفعاليات والفقرات ساهم في زيادة أعداد الزائرين من عام لآخر.

وقال الدكتور الحيسوني إن الدورة الثامنة تميزت بعدة برامج تم اعتمادها من قبل اللجنة المشرفة على المهرجان بدعم ومتابعة من مدير الجامعةالدكتور حاتم المرزوقي، في إطار جهود العمادة لمواصلة النجاح والتميز في تقديم المهرجان باعتباره كرنفالا اجتماعيا يبرز قدرات وإمكانيات أبناء الجامعة ويسلط الضوء على العمق الثقافي الذيتتمتع به الجامعة كونها تعد هدية المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي وتضم بين أروقتها أبناء الأمة الإسلامية من 200 دولة وإقليم.

وأوضح أنه تم السماح للطلاب المشاركين ببيع المنتجات الوطنية لبلدانهم والتحف والهدايا استجابةً لرغبة الزوار الذين يحرصون على اقتناء بعض الأدوات والمنحوتات التي يشاهدونها ويتعرفون عليها للمرة الأولى، مشيرًا إلى الإضافة التي تقدمها الدورة الحالية المتمثلة في إقامة متاجر الجامعة المشملة على متجر لبيع الهدايا والتذكاريات بجانب ركن البوفيه وركن القهوة.

وأفاد المشرف العام على مهرجان الثقافات والشعوب الثامن بأن الطلاب السعوديون بالجامعة الإسلامية يشاركون أيضًا بجناح خاص ومتميز يقدم ثقافة الوطن المتنوعة المشتملة على عادات وتقاليد 13 منطقة، كما تم تخصيص أيام ومناشط موجهة للأطفال بمختلف أعمارهم تحتوي على برنامج تفاعلية وترفيهية.

وذكر الدكتور سامي الحيسوني أنه تم تخصيص جوائز قيمة للأجنحة العشر الأُول، حيث سيحصل الجناح الفائز بالمركز الأول على سيارة ومبلغ مالي، فيما سيحصل أصحاب بقية المراكز بالترتيب على مبالغ مالية تشجيعية، مضيفًا أن الزوار والحضور يشاركون في تصويت إلكتروني يومي لأفضل الأجنحة يتم على ضوء نتائجه منح مكافآت مالية يومية لهذه الأجنحة، كما يدخل المصوتون تلقائيًا في سحوبات تُجرى كل ساعة على جوائز قيمة مخصصة للزوار بالإضافة إلىجائزة السيارة المخصصة للجمهور في آخر أيام المهرجان.