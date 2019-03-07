عقد المجلس التنسيقي لدعم عمل المرأة بمجلس الغرف السعودية اليوم (الخميس)، اجتماعه الأول، الذي تم فيه انتخاب الدكتوره أحلام عادل خوندنه رئيسة للمجلس وكل من آيات أحمد أبوسليمان وشعاع عبدالله الدحيلان نائبتين، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر المجلس، بحضور مساعد الأمين العام لشؤون الغرف حمود بن محمد الربعي.وعبرت رئيسة المجلس التنسيقي ونائبتاها عقب انتخابهن عن امتنانهن لأعضاء المجلس التنسيقي لدعم المرأة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهن باختيارهن لتولى هذه المناصب، واعدات ببذل مزيداً من الجهد للارتقاء بعمل المجلس في خطوات متسارعة في اتجاه توظيف وتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها في العملية التنموية.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل المرأة والجهود المبذولة لتذليل التحديات المتصلة بهذا الشأن، فضلاً عن استعرض المستجدات الخاصة بالمبادرات التي طرحها المجلس بهدف تهيئة فرص العمل للمرأة ورفع نسبة مشاركتها من 20% إلى 30% وفقاً لرؤية المملكة 2030م.وشكر المجلس التنسيقي لعمل المرأة دعم مجلس الغرف السعودية، معبرين عن أملهم وتمنياتهم بأن يحقق المجلس التنسيقي لعمل المرأة الأهداف المرجوة منه التي تتمثل في دعم كل ما يتعلق بقضايا وعمل المرأة بشكل عام، مما يسهم في تفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية.واطلع الاجتماع عقب ذلك على لائحة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، كما تم استعراض بعض المقترحات التطويرية للمجلس التنسيقي التي من شأنها تمكينه من تحقيق أهدافه الرئيسية.واستعرض مساعد الأمين العام لشؤون الغرف بالمجلس الخطة التطويرية لعمل المجلس التنسيقي لعمل المرأة والتركيز على ربط الخطة بقرار مجلس الوزراء وكذلك رؤية المملكة 2030، ومنها استعراض أهمية تعديل اللائحة وتوحيد اللوائح التنظيمية وإجراءات العمل، وتطوير برامج للتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في المنظمات والمجالس واللجان ذات العلاقة، وتشكيل فرق العمل التخصصية لتنفيذ المشاريع والمبادرات، وإيجاد خطة فعاليات سنوية، وإعداد بحوث ودراسات وإحصاءات، وإيجاد مصادر تمويل لبرامج ومشاريع المجلس التنسيقي، فضلاً عن وضع خطة إعلامية.كما ناقش الاجتماع أيضاً مستجدات مبادرات المجلس التنسيقي التي تغطي مجالات مهمة في دعم عمل المرأة، وملتقى عمل المرأة بالمجلس.