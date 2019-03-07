أوضح عضو لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، ذيب الدوسري أن اكتشاف التشبيه والتسنين في سباقات الهجن وكذلك في المزاين لا يخضع للعقوبات ولم تنص اللوائح على ذلك في هذه النسخة، بل يتم الاستبعاد فقط من المسابقة دون حدوث أي عقوبات.وكانت لجنة التشبيه والتسنين قد بدأت باستقبال طلبات المشاركين عبر الموقع الرسمي من خلال تدوين معلومات السن واللون للهجن المشاركة، وقبل انطلاق الأشواط تقوم بفحصها ميدانياً للتأكد من صحة المعلومات المدخلة وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بكل شوط.يذكر أن التشبيه والتسنين سيطبق في المرحلة النهائية من سباقات الهجن التي تطلق منافساتها في الحادي عشر من مارس الجاري، بعد أن انتهت المرحلة الأولى على مدار سبعة أيام بعدد 206 أشواط.