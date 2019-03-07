شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على حاجة المنطقة لتعزيز شبكة الانترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى، خصوصا في ظل ما تحتاجه الأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية للسرعة العالية في الإنترنت وشبكة واسعة من الألياف البصرية لتغطية المنطقة كافة، كذلك التوسع في تغطية شبكة الجوال.ونوه أمير منطقة الجوف خلال لقائه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، اليوم (الخميس)، بمقر الوزارة بمدينة الرياض، بجهود الوزارة في ما تقدمه من خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين، وبما يسرع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مشيداً بالجهود المبذولة في استثمار طاقات الشباب في مجال التقنية.واستمع من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحا عن خطط ومبادرات الوزارة والتوجهات الإستراتيجية الجديدة، وسعيها الحثيث لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر شبكة النطاق العريض في منطقة الجوف، وإلى سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، مستعرضا الأعمال والمهام المناطة بالوزارة وشركائها الإستراتيجيين والمشاريع التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل خدمات الإنترنت بمنطقة الجوف.وأكد الأمير أن منطقة الجوف تتمتع بمزايا نسبية تسهم في تحقيق رؤية 2030 مع التطلع لاكتمال الخدمات الإلكترونية، إذ من الضروري مواصلة العمل لتطوير البنية التحتية الرقمية في منطقة الجوف؛ للارتقاء بالخدمات الإلكترونية.