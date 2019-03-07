يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين القادم، على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية و من أبرزها مطالبة المؤسسة بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة «طيران أديل»، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.ويناقش المجلس في الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير المؤسسة العامة للحبوب وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول نظام الامتياز التجاري.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية.وفي جلسة الثلاثاء يصوت المجلس على توصية اللجنة المالية التي تطالب بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما يصوت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن دارة الملك عبدالعزيز ومن أبرزها مطالبة الدارة بالاستمرار في دعم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل, بهدف إبراز التنوع في ثقافة المملكة وموروثها التاريخي والحضاري. ومن الموضوعات المدرجة في الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر في 10 / 7 / 1397هـ, المقدم من عضو المجلس السابق على بن ناصر الوزرة - رحمه الله -ويطلع المجلس في يوم الأربعاء على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة كما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة, بشأن تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, ووضع اليد المؤقت على العقار, الصادر في 11/3/1424هـ, المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر, وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في عدد من المجالات.