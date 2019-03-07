أطلق رئيس هيئة الرياضة الإماراتي و المرشح للاتحاد الآسيوي محمد الرميثي، الكثير من الوعود في مؤتمره الصحفي والذي عقده في أبو ظبي الآن، ضمن حملته الانتخابية، ولكنه وقف كثيرا عند تحقيق العدالة بعد أن وصف الكرة الآسيوية بالفاشلة، وكرر كلمة عدالة أكثر من 30 مرة.



وأشار الرميثي إلى أن لعبة كرة القدم بسيطة وقد علمته المساواة والعدل، مضيفا أن آسيا تطورت تقنيا واقتصاديا ونمت ونجحت، وعند التحدث عن كرة القدم الآسيوية فهي لم تشهد تطورا منذ زمن، مضيفاً أن «الكرة الآسيوية تفشل للأسف، فالعالم تغير للأفضل ما عدا في آسيا».



وأكد الرميثي أن اللعبة الآسيوية ملطخة وتم استغلالها، وهب تستحق الأفضل. وقال أيضا«الان هو وقت التغيير والتحدث عن الأخطاء والاعتراف بعدم المساواة وهو وقت العصر الجديد».



وأطلق الرميثي عدداً من الوعود للكرة الآسيوية للوصول لكرة آسيوية عادلة وأولها منح الجمعيات والاتحادآت الحرية، وتخليها من التأثيرات والضغوط وان تكون حرة للتصويت لأفضل مرشح، وحرة لأن تكون الكرة عادلة وتعهد باستثمار 340 مليون دولار في الكرة الآسيوية، واستثمار مليوني دولار في كل اتحاد عضو هذا العالم، كما تعهد بتوسيع كرة القدم النسائية وإنشاء اتحاد نسائي، وإنشاء فريق تطوير للاعبين واللياقة.



وأضاف «نحن كمرشحين في مناصب جيدة وهي تحتم علينا مسؤوليات لوضع نماذج ومثل عليا، سواء للمرأة أو على مستوى الحريات ومسؤوليتنا تأمين مستقبل عادل لكرة القدم وبناء النزاهة»، مؤكدا أنه يريد لكل الشباب في كل الدول لأن تكون لديهم فرصة اللعب".



وعن استضافة كأس العالم في قطر أوضح أن إصرار الفيفا على زيادة إعداد المنتخبات إلى 48 ستصعب على قطر الاستضافة وتحتاج للدعم من الدول المجاورة.