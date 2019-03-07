أكدت رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ميشيل إليو ماري أن جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عامل استقرار مهم للمنطقة والعالم نظراً لإسهاماتها المتواصلة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله أمس (الأربعاء) في مقر البرلمان ببروكسل مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وذلك في إطار زيارة للبرلمان.وجدد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات.من جانب آخر اجتمع الأمير الدكتور خالد بن عبد الله أمس بعضو البرلمان الأوروبي ماريو بورغيزيو.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي بما ينعكس إيجاباً على مجمل العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.حضر الاجتماعين أعضاء مجلس الشورى الدكتور نايف الرومي وهدى الحليسي والدكتور مساعد الفريان، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.