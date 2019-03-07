خالف جناح جمهورية نيجيريا الدول المشاركة في مهرجان الثقافات والشعوب بالمدينة المنورة، والتي حرصت الكثير من الدول العربية والإسلامية على المشاركة بأشهر وأبرز المأكولات والمشروبات، من خلال عرضه الأزياء التي ترتديها سكان شمال الجمهورية، حيث بين لـ «عكاظ» المشرف على الجناح في المهرجان الطالب في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عمر فلاته، أن زي ببن ريغا من الأزياء الخاصة بقبيلة الهوسه وزي القنمبري الخاص بقبلية فلاته اللتين يعتبران أكثر سكان شمال الجمهورية، وتعتبران تلك الأزياء من الأشهر في نيجيريا.

وأضاف أنه في شمال نيجيريا تقع 19 ولاية تشكل الهوسة وفلاته نسبة عالية من تلك الولايات، وعن تاريخ هذه الأزياء قال: «دخلت هذه الأزياء إلى البلاد منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولاتزال حتى الآن يتم ارتداءها». وأستطرد حديثة قائلاً «إن كل قبلية في نيجيريا لها لباس خاص يختلف عن القبلية الأخرى، ولكنه إذا كان هناك أحد من قبيلة يعيش مع قبيلة أخرى يرتدي نفس لباسهم».

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الذي انطلق في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة ولمدة 12 يوماً، بتنظيم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يضم أكثر من 80 دولة عربية وإسلامية، ويهدف للتعريف بالثقافات والشعوب وعاداتها وتقاليدها.