بحضور عدد من المشائخ والمؤذنين ورجال الأعمال ومسؤولي وأعيان المدينة المنورة، استقبلت أسرة المرحوم أسعد حسين بخاري المعزين في وفاة عميد أسرتهم أسعد بخاري، والذي وافته المنية يوم (الثلاثاء) عن عمر يناهز 82 عامًا، وصلي عليه ظهر اليوم ذاته في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الطاهر في بقيع الغرقد.



والفقيد شقيق كل من مؤذني المسجد النبوي الشريف عبد العزيز بخاري (رحمه الله)، وعصام بخاري مؤذن المسجد النبوي الشريف، ووالد كل من محمد وعبد الله وعماد وماهر ومازن وعلاء.



وقد استقبلت الأسرة العزاء في منزل الفقيد الواقع في سيد الشهداء حي المستراح.