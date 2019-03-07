كرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الخميس) منسوبيها من متقاعدي هذا العام، وذلك في حفل رسمي أقيم في مقر الوزارة، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور عدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

وبهذه المناسبة ألقى الوزير الفضلي كلمة رحب فيها بالمتقاعدين، واصفاً إياهم بأنهم قدموا جهوداً متميزة خلال فترة عملهم في الوزارة، وساهموا مع زملائهم بكل جِدٍّ في خدمة منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتحقيق النجاحات التي كان لها الأثر الطيب لدى المستفيدين من خدمات الوزارة. وقال الفضلي: «لقد كانت لكم بصمة واضحة في تطوير قطاعات الوزارة وتحقيق التنمية المستدامة، ونقل خبراتكم المتراكمة إلى جيل الشباب، ليستمر هذا الجيل في مواصلة العمل وحصد مزيد من الإنجازات». وأضاف: «وما تكريمكم اليوم إلا وفاءً وعرفاناً بالجميل، وتقديراً لجهودكم المبذولة في خدمة الوطن والمواطن، وتأكيداً على حرص حكومتنا الرشيدة على تكريم أبنائها».

ونوَّه الفضلي إلى أن التقاعد مرحلة جديدة في عمر الإنسان، ويجب استغلالها في بذل مزيد من العطاء في جميع الميادين، والتعامل معها بوصفها تجربة جديدة وجميلة بما فيها من متغيرات على حياة المتقاعد"، مبيناً أن الوزارة تحرص دائماً على التواصل مع منسوبيها من المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم سواء في مجال التدريب أو الاستشارات، مؤكداً على أن باب الوزارة مفتوح دائماً لأي إضافات أو اقتراحات تخدم عملها.

من جهته، ألقى سليمان الذويخ كلمة نيابةً عن المتقاعدين جاء فيها: «خلال هذه السويعات المتبقية من خدمتنا الوظيفية، يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المتقاعدين، أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذا الاحتفاء والتكريم، الذي يعد شهادةَ فخر نعتز بها، وحضورُكم اليوم بلسم لآلام الفراق، راجياً من الله أن يستمر التواصل بيننا، فلقد عملنا في هذا الصرح الشامخ أحلى سنين العمر، والتي ألّفت بين قلوبنا بأسمى مشاعر الاحترام والتقدير مفعمة بأجمل الذكريات».

وأضاف: «كان لنا شرف المساهمة بدفع عجلة سير العمل نحو ما تحقق من إنجازات كبيرة لخدمة الدين ثم الوطن والمواطن، في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، فالشكر لله سبحانه على كل ما تحقق وما وصل إليه هذا البلد المعطاء».

كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً عبَّر من خلاله عددٌ من قيادات الوزارة عن شكرهم لزملائهم المتقاعدين، لما قدموه من خدمات جليلة أثناء عملهم في الوزارة، متمنين لهم التوفيق في قادم الأيام. وفي ختام الحفل سلَّم الوزير المهندس عبد الرحمن الفضلي المتقاعدين شهادات وهدايا تذكارية، وتم التقاط صورة جماعية للحضور.