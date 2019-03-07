استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم. وفي الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1284.59 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المعدن 0.1 بالمئة مسجلا 1288.34 دولار للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1284.90 دولار للأوقية.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، قرب 97.008، أعلى مستوياته منذ 19 فبراير، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس «القضية الرئيسية هي الدولار الأمريكي القوي. هناك بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن. الأسهم في آسيا تخلت عن المكاسب وهذا يتواكب مع الضغط الذي نراه على الأصول عالية المخاطر.»وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1533.36 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.04 دولار للأوقية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 27 ديسمبر كانون الأول في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 825.33 دولار للأوقية بعدأن لامس أقل مستوى له منذ 22 فبراير شباط عند 818.50 دولار في وقت سابق من اليوم.