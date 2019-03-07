و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم.. «الخميس»
الخميس / 30 / جمادى الآخرة / 1440 هـ
الخميس7 مارس 2019 09:51
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.