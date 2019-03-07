نفت الأمانة العامة لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، أن يكون لها أي علاقة أو دور بمستنقع المياه الذي حاصر ابتدائية 196 في حي السامر شرق المحافظة وفق ما أوضحته أمانة جدة.وأكدت تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «أمانة جدة: مستنقع ابتدائية 196 مصدرة العين العزيزية» في (23/‏6/‏1440) أن الوقف جهة خيرية خاصة، ليس لها علاقة بشبكات المياه من تاريخ (14/‏11/‏1422).وكانت «عكاظ» نشرت ردا لأمانة جدة حول شكوى أولياء طالبات الابتدائية 196 من وجود مستنقع مياه يطوق المدرسة ويصدر لها الأوبئة والحشرات، وأوضحت الأمانة في تعقيبها أن مصدر المستنقع عبارة عن تسرب لمياه العين العزيزية من باطن الأرض، مبينة أن شركة المياه الوطنية وقفت على الموقع وسحبت المياه، مؤكدة أن الإدارة المختصة في الأمانة نظفت الموقع في حينه.