في سابقة هي الأولى من نوعها، عيَّنت مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر الشابة السعودية نورة عبدالعزيز الحارثي مديرة لإدارة الإعلان بالمؤسسة، لتتماهى بذلك مع ما تشهده المملكة من تمكين للمرأة السعودية وفتح آفاق العمل لإثبات ذاتها ووضع بصمتها الخاصة في العديد من مؤسسات الدولة، ما يؤكد حرص المؤسسة على استقطاب الكوادر الوطنية «رجالا ونساءً» ضمن إستراتيجيتها التطويرية المعتمدة منذ سنوات.الحارثي، المولودة في جدة عام 1987، حصلت على بكالوريوس الإعلام والاتصال من جامعة أم القرى عام 2011، وشغلت فور تخرجها العديد من المناصب، من بينها مديرة إدارية في مجموعة الحارثي للاستيراد والتصدير والتسويق الإلكتروني، ثم مديرة للمشاريع في شركة WSI المتخصصة في التسويق الرقمي، ومديرة العلاقات العامة بمركز الطفل للاحتياجات الخاصة، فمديرة التسويق والتطوير بالشركة السعودية للأبحاث والتسويق، قبل أن تدير الفعاليات الترفيهية في شركة Eplus.