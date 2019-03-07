ليس غريباً أن تقف دول عدة ضد محاولات «المفوضية الأوروبية» المسيّسة ضد السعودية للزج بها في القائمة السوداء للدول التي لا تبذل جهوداً في مكافحة تبييض الأموال، وجاء بالأمس رفض عادل ومنصف من ممثلي الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لمقترح المفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على القائمة السوداء.المملكة ومنذ سنوات طويلة ملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارهما أولويتين إستراتيجتين، وتعمل جاهدة على تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعيات لمحاصرة هاتين الجريمتين بأشكالهما كافة. ورغم إعلان السعودية (أكثر من مرة محلياً ودولياً) إجراءاتها الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى صلابة موقفها تجاههما، إلا أن بعض الجهات الخارجية تحاول تشويه الدور السعودي في هذا الشأن وتفبرك الحقائق لأغراض سياسية بحتة، وهي بالتأكد تهم مدفوعة الثمن، كونها لا تستند على أية وثائق أو معلومات أو بيانات صحيحة. ويبقى على العقلاء الاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تنفذها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن إجراءات تحديد المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات المصرفية وغيرها.