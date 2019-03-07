منحت منصة وطني -إحدى أدوات القياس الخاصة للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»- أمراء المناطق في 13 منطقة إدارية صلاحية الاطلاع على بيانات «تطبيق وطني» بكل شفافية؛ للتمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الخدمات بفاعلية، إذ يرصد التطبيق تقييم المواطنين والمواطنات والمقيمين مراكز الأجهزة العامة وخدماتها المقدمة لهم، وتحديد مراكز الخدمة والوصول إليها، ومعرفة الأعلى تقييماً منها في أكثر من 28 ألف مركز حكومي، و80 ألف خدمة معرفة داخل التطبيق في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجر في المملكة.و«تطبيق وطني» من التطبيقات الإلكترونية على الهاتف الجوال الذي يمكن كافة أفراد المجتمع في السعودية من المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وهي أول الخطوات في تفعيل الحكومة الفاعلة من خلال تمكين أمراء المناطق من الدخول في محور رؤية 2030 وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول؛ لتيسر سبل التفاعل بوسائل ذكية، ليستمع أمراء المناطق إلى آراء الجميع وتشجع الأجهزة الحكومية على تلبية حاجات المستفيدين من المواطنين، وتعزيز جودة خدماتها.وسيطلع أمراء المناطق على 11 قطاعاً حكومياً في الخدمات، وهي: «سوق العمل، والرعاية الصحية، والمواصلات، والتعليم، والأعمال والتجارة والقضاء والرياضة والترفيه، والشؤون الداخلية، والخدمات والمرافق العامة»، ويندرج تحت تلك القطاعات أكثر من 34 جهازاً حكومياً.وبحسب شاشة «وطني» ستخضع مراكز الشرطة لقياس أداء المواطنين والمواطنات والمقيمين، في أول عملية تقييم حكومية تشمل خدمة تصريح الأسلحة النارية، وتقديم البلاغات الأمنية، ووضوح الإجراءات، وقياس رضا تعامل موظفي المراكز، إضافة لخضوع أقسام المرور لعمليات التقييم في 4 عناصر رئيسية، وهي: طلب تفويض القيادة، إضافة وإلغاء مستخدم مركبة، إصدار وتجديد رخصة القيادة، إصدار وتجديد استمارة المركبة.وسجلت إمارة منطقة حائل أولى إمارات المناطق في توقيع مذكرة تعاون بين إمارة حائل والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، يمثلها وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، وعن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المدير العام للمركز المكلف إبراهيم نياز.وأشارت الاتفاقية إلى منح «منصة وطني» أمير منطقة حائل صلاحية الاطلاع على بيانات ونتائج التقييمات في تطبيق وطني بكل شفافية؛ للتمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الخدمات بفاعلية.