«عكاظ» (الرياض) @okaz_onlineعقد الإنتربول السعودي عددا من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية خلال الفترة من 17/3/1440 إلى 4/4/1440، لتعريف المتدربين على أهمية التعاون والتنسيق الدولي، والاستفادة من خدمات وقواعد بيانات المنظمة الدولية للإنتربول، والدور الأمني الذي يقوم به الإنتربول السعودي في ذلك.
يأتي ذلك استشعاراً لأهمية دور قواعد البيانات الدولية في العملية الأمنية وتكامل العمل المشترك بين الإنتربول السعودي والقطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمملكة، وحرصاً من الإنتربول السعودي على تفعيل قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة من خلال البوابة الإلكترونية للإنتربول السعودي (SIIS).