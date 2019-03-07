أكد وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في حكومة بنغلاديش عمران أحمد قوة ومتانة السوق السعودية واستيعابها مختلف الفرص الاستثمارية، موجهاً الدعوة لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده.ولفت خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكاتب الاستقدام في جدة، بحضور أمين عام الغرفة حسن دحلان، ورئيس لجنة مكاتب الاستقدام يحيى آل مقبول، وعدد من المستثمرين، إلى أن عمالة بلاده يلقون كل التقدير من المملكة، ويحظون بمعاملة مميزة في مختلف الأعمال التي يزاولونها، معبراً عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج تثري العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتزيد من عمق العلاقات بين أصحاب الأعمال في المملكة وبنغلاديش.من جهته، أكد أمين عام غرفة جدة عمق العلاقة التي تربط البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاستثمارية، معتبرا أن اللقاء يصب في إطار التعاون وبناء الشراكات والعلاقات التجارية بين البلدين.وقال: «إن طموحنا يزداد في ما يحمله هذا اللقاء من تركيز على مناقشة موضوع العمالة البنغلاديشية وتواجدها في السوق السعودية، وتغطية جوانب استغلال فرص الاستثمار في البلدين الصديقين في جوانب وقطاعات مختلفة، حيث تتزايد صادرات بنغلاديش إلى الأسواق العالمية، ومن ضمنها المملكة، في ظل وجود الكثير من الشراكات والتعاون الاستثماري».