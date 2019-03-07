بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودي في استقبال المتقدمين إلى برنامج «نخب الائتمان»، بالتعاون مع مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد ووكالة «فيتش».ويهدف البرنامج التدريبي إلى اكتشاف الاستثمار في طاقات شباب وفتيات الوطن وتنمية مهاراتهم اللازمة لتقييم المشاريع والمخاطر الائتمانية التي يتوقع أن تؤثر على عملاء المؤسسات المالية، إلى جانب المساعدة في فهم الإطار التحليلي، والأدوات اللازمة لدراسة المقاييس النوعية والكمية، إضافة إلى مخاطر الأعمال الخارجية من الجوانب البيئية، والاستراتيجية، والإدارية.وتتضمن مراحل البرنامج دورة تدريبية داخل الصندوق الصناعي، وتدريباً عملياً، ثم تدريباً خارجياً مكثفاً في وكالة «فيتش» في لندن، ثم في «مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد» في الولايات المتحدة الأمريكية، وينتهي بمرحلة التدريب على رأس العمل.يذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف حملة البكالوريوس من حديثي التخرج في تخصصات الهندسة والتعدين، وإدارة الأعمال، والصيدلة، والخدمات اللوجستية، إذ سيكون التقديم في الفترة من 5 مارس إلى 5 أبريل القادم.