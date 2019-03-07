كشف مدير عام برنامج «مساند» للعمالة المنزلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد العنقري، إطلاق منصة مخصصة للاستقدام عبر برنامج «مساند» إلكترونيا، تضم جميع الشركات ومكاتب الاستقدام في السعودية، وذلك خلال أسبوعين، تخدم جميع مناطق المملكة. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة الذي عقد في الرياض أمس (الأربعاء)، تحت عنوان «تجارب إلكترونية في خدمة وتطوير القطاع». ووفقا للعنقري، توفر الخدمة الجديدة بيئة تنافسية بين الشركات والمكاتب في قطاع الاستقدام، وتسهل للمواطن والمقيم اختيار شركة استقدام موثوقة إلكترونيا من خلال الوزارة. وخلال الملتقى، قالت مديرة الثقافة العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيمان العتيبي: «الوزارة تقدم استشارة مجانية على الموقع الإلكتروني لديها بشأن الثقافة العمالية والحقوقية».من جهته، استعرض عبدالوهاب الدايل «مدير التسويق بإحدى الشركات»، تجربة الشركة التقنية في تقديم تسهيل الخدمات المقدمة بجودة عالية. ولفت فهد الشريمي «مشرف قطاع الأفراد بإحدى شركات الاستقدام»، إلى أهمية استخدام التقنية ودورها في التحولات الإيجابية في القطاع.