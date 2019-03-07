يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على تقديم مبادرات وبرامج متعددة بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة من أجل رفع كفاءة الاستهلاك، وإبراز دور وأهمية ترشيد الطاقة وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الهدر الناجم عن سوء الاستهلاك.ويعد تأهيل وتنمية الكوادر والقدرات المحلية في مجال كفاءة الطاقة ضمن مبادرات المركز، إذ ينظم دورات تدريبية احترافية عدة في مجال إدارة وكفاءة وتدقيق الطاقة بالشراكة مع منظمات عالمية مثل جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية (AEE) تشمل دورة مدير طاقة معتمد (CEM)، ودورة مدقق طاقة معتمد (CEA)، ودورة أخصائي قياس وتحقق (CMVP)، فضلاً عن دورات حفظ الطاقة في المباني والمصانع التي تقدم بشكل مجاني للكفاءات الهندسية الوطنية وأيضاً تنظيم الدورات التحضيرية للشهادات الاحترافية.وفي هذا الصدد وقع المركز أخيراً، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ لتمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية عالمية في مجال كفاءة الطاقة يقدمها المركز وبتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80% للمستفيدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية. وبلغ عدد البرامج الاحترافية 57 برنامجاً تدريبياً متنوعاً في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة، كما وصل عدد المستفيدين أكثر من 900 مستفيد من جهات عدة، وتم تأهيل واعتماد 268 مختصاً من قبل الجمعية الأمريكية لمهندسي الطاقة (AEE).