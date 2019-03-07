أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنشاءها مركزاً متخصصاً للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعني برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهمات الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، التي قد تكون سبباً في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، إضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دولياً.وتتلخص أهداف المركز في تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الأعضاء في رصد المنتجات (غير الغذائية والدوائية والطبية والزراعية) غير الآمنة والإنذار المبكر عن مخاطرها، والتكامل مع المراكز الدولية المماثلة مثل نظام دول الاتحاد الأوروبي للإخطار عن المنتجات الخطرة (رابكس) وغيره من الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة؛ بهدف رصدها والإخطار عنها من خلال إيجاد منصة إلكترونية «راصد» وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة.كما يهدف المركز إلى تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وتقييم مستوى الخطورة وإصدار التقارير الفنية المتعلقة بذلك.