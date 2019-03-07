امتدح الكاتب والروائي إبراهيم شحبي الكتاب الذي أصدره الأديب محمد غريب عن بلدة رجال الأثرية في 4 مجلدات، ووصفه بالعمل الكبير في كمه ومضمونه. وأكد شحبي في ورقة قدمها في الاحتفال والتكريم الذي أقامه أصدقاء غريب بمناسبة صدور الكتاب أنّ هذا العمل أخذ من المؤلف 13 عاماً في الكتابة والتنسيق والمراجعة فضلاً عن مدة جمع الوثائق والمقابلات الشخصية من كبار السن والعودة للمصادر والمراجع. وأضاف شحبي أنّ أغلب الفصول تناولت معلومات وتفاصيل دقيقة تتجاوز طبيعة وحياة بلدة رجال التي خصها المؤلف بكتابه، وتتعدى حدود المكان والزمان إلى كل قارئ عربي حيث التوصيفات للطبيعة. كما تحدث المؤلف عن كل ما اعترض تجارتهم وزراعتهم من مصاعب وعوائق عبر أكثر من قرنين من الزمن. وأكد شحبي أنّ جل هذه الأمور تتقاطع مع حياة سكان المنطقة وليست مما يختصّ به أهل البلدة دون غيرهم.وأبرز شحبي جهد المؤلف في تخصيصه فصولاً في ثقافة المكان والإنسان كالتراجم للأسماء وتأصيل للفنون الشعبية والألعاب والأمثال والعادات التي تتقاطع مع كثير من فنون وألعاب وأمثال البلدان العربية كما ظهر ولع المؤلف بالاستشهاد بالشعر العربي من خلال ما بثه في ثنايا كتابه من شواهد تجاوزت الــ 400 بيت شعري إضافة إلى نحو 300 وثيقة وزعها المؤلف على فصول الكتاب.وانتقد شحبي في ورقته التي شهدت نقاشاً مثرياً بحضور المؤلف وعدد من الأدباء والمثقفين في رجال ألمع عنوان الكتاب الذي قلل من قيمة المضمون بمحدودية دلالته لأنّ العنوان طويل ومباشر ومحدد بما لا يتفق مع سعة المضمون، كما انتقد شحبي تجاهل الباحث محمد غريب لدور مجلس ألمع الثقافي في قرية رجال.ولم يخف شحبي تحفظه على بعض المعلومات الغريبة التي ساقها المؤلف في كتابه كذبح أهل بلدة رجال 300 ذبيحة للأمير تركي بن أحمد السديري في ذلك الزمن، إضافة إلى مديونية الخزينة التركية لإبراهيم بن فايع بـ 6000 جنيه من الذهب، ورؤية أحد أعيان البلدة للملائكة قبل موته، وكذلك إيراد المؤلف لبعض الأساطير الشعبية على أنها حقائق كعلاج ألم الأسنان بتحميص العدس ونثره فوق رؤوس الأطفال، وعلاج آلام البطن بحجرين يبصق عليها المريض فتزول.