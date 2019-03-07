يصادف اليوم 7 مارس رحيل الفيلسوف الإغريقي الشهير «أرسطو» الذي توفي عام 322 قبل الميلاد، ويعد حتى يومنا هذا من أبرز وأشهر الفلاسفة عبر التاريخي، وكانت مؤلفاته مدونة على شكل مسودات لملاحظات ومخطوطات، واحتوت على حوارات وتسجيلات لملاحظاته وأعماله المنهجية، وتركت أثراً عميقاً في العديد من الموضوعات مثل الأحياء وأشكال الحكم والشعر والمنطق والفيزياء وغيرها، إضافة إلى أنه اهتم بالسياسة والميتافيزيقيا والأخلاق. وعرف عنه بأنه مطلق «الحكم المشائية» كما أسماها طلابه، وتعود إلى طريقته في إلقاء دروسه وهو يمشي بين عينات النباتات والحيوانات التي جلبها له جنود تلميذه الإسكندر.- عندما بلغ 17 عاما تلقى دراسته في أكاديمية أفلاطون على يد أفلاطون نفسه- أنشأ أكاديميته الخاصة «الليسية» في العاصمة اليونانية أثينا عام 335 قبل الميلاد- قضى ما تبقى من حياته يُدرِّس في أكاديميته حتى وفاته- تزوج مرتين- مؤلفاته بلغت نحو 200 كتاب- أسس أول مكتبة ضخمة في التاريخ- أسس علم المنطق- كان أستاذا لـ «الإسكندر المقدوني» أحد أشهر القادة العسكريين في التاريخ«قيل: كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب: أسأله كم كتاباً يقرأ، وماذا يقرأ؟».- «ما وراء الطبيعة»- «تاريخ التجارب على الحيوانات»- «الأورغانون»