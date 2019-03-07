دحضت أمانة جدة ما كتبه الزميل أحمد الشمراني في «عكاظ» حول أن اهتمامها يتركز على شمال المحافظة، ويقل ذلك الاهتمام كثيرا في أحياء الجنوب والوسط والشرق.وأكدت الأمانة تعقيبا على مقال الشمراني بعنوان «ليل العروس الماطر» في (2/‏‏4/‏‏1440) أنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل خدماتها في أحياء جدة كافة دون استثناء.وكان الشمراني كتب في مقاله: «معالي الأمين ونوابه ومساعدوه يسابقون الزمن من أجل مدينه بلا عشوائية، لكن بوصلة الاهتمام دائما شمال كما هي البوصلة الأم مع أن في جنوب جدة ووسطها وشرقها ما يحتاج إلى الاهتمام أقول الاهتمام ولم أقل غيرها».