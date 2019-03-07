كشفت وزارة الخارجية اليمنية في تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجمهورية اليمنية تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن العدو الإسرائيلي بصلفه وتعنته واحتلاله للمقدسات هو العدو الأول للأمة العربية وأن اليمن وبرغم ما تمر به من ظروف قاسية ستبقى دائماً إلى جانب أشقائها في فلسطين.وأضافت الخارجية اليمنية: ندعو المجتمع الدولي الى تحرك دبلوماسي جاد وفاعل للضغط على ايران لتغيير سياستها والكف عن تدخلها في الشأن اليمني والالتزام بقرار مجلس الامن 2216 لعام 2015 الذي يلزم الدول بعدم دعم الانقلابين في اليمن بأي شكل من الأشكال.وأكدت الخارجية اليمنية أن إيران الحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا، فهي من أنشأ ودرب وسلح ومول مليشيا الحوثي التي ترفع شعار الثورة الإيرانية وتنتهج نهجها في القمع والتنكيل والتعذيب. وحولت بعض المناطق في اليمن الى منصات لإطلاق الصواريخ وتهديد أمن الجيران والملاحة الدولية