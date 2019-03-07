استقبلت جامعة الملك خالد أمس (الأربعاء) عبر برنامجها الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ7 المقام حالياً في محافظة بارق، أكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من الخدمات المُقدمة في مقر إقامة برنامج الأسبوع المكثف، الذي يضم 40 عيادة ما بين عيادات عامة وتخصصية ومعارض تثقيفية وتوعوية.وشهد موقع البرنامج إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة على الخدمات المتوفرة، والتي ضمت قسم عيادات نسائية خاصة، إضافة إلى عيادات أسنان، وطب أسرة، وعلاج طبيعي، وباطنة، وكذلك مختبرات تحليل للرجال والنساء، وقسم للأشعة، وقسم آخر للاستشارات الطبية.كما استقبل منسوبو الجامعة عدداً من طلاب وطالبات التعليم العام في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وتم تعريفهم بما تُقدمه الجامعة خلال أسبوعها المكثف من خدمات، إضافة إلى تقديم نبذة تعريفية عن الجامعة وتخصصاتها وآليات القبول فيها، والخدمات المجتمعية التي تُقدمها وتُشرف عليها.يُذكر أن برنامج الأسبوع المكثف يوفر صيدلية في موقع العيادات تضم أكثر من 200 علاج يتم صرفها للمستفيدين بشكل مجاني.