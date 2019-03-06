واصلت إدارة الطورائ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف تدريب رجال الدفاع المدني وأمن الطرق على طريق الرياض على الإسعافات الأولية «المستجيب الأول»، باعتبار أن رجال الدفاع المدني وأمن الطرق هم أول من يباشر الحوادث المرورية.



وأشار مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني, إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على عقد شراكات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة, في سبيل العمل على التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى خدمات إسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية.



وأوضح أن «صحة الطائف» أعدت خطة متكاملة في هذا الإطار وفقاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس، الذي شدد على أهمية مثل هذه العمليات التدريبية لأثرها المتميز على الأداء.



وبيَّن الزهراني أن الخطة تتضمن تدريب رجال الدفاع المدني وأمن الطرق على عمليات الإسعاف المتنوعة, وكذلك كيفية الإسهام مع رجال الإسعاف في حالات الحوادث, والتدريب على عمليات الفرز الطبي في الميدان، ودور تلك الجهات في هذا الأمر, موضحاً أن التدريب سيشمل أيضاً المراكز الصحية والمستشفيات الواقة على طرقات الحجاج.