أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنهم يسيرون في الطريق الصحيح للوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن.وقال الحقيل خلال إطلاقه مساء اليوم (الأربعاء) فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار " سايرك 5 " في العاصمة الرياض الذي تنظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية:" إن وزارته عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويراً وتمويلاً، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن.ونوّه الحقيل إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية، إلا أن العمل لا يزال في بدايته، مضيفاً :" سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي، فالمسؤولية علينا جميعاً كبيرة.من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي :"يأتي انعقاد هذه المؤتمر ونحن نخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد يعد فيها القطاع الخاص شريك استراتيجي. ونحن كممثلين عن القطاع الخاص نؤكد رغبتنا الأكيدة في الالتزام بتوجهات قيادتنا، في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها ومبادراتها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من المبادرات والمحفزات التي تدعم القطاع الخاصولفت الى أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية حيث ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44%، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65%، كما ساهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6% والاناث 32.3%.