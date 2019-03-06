كذبت المصرية شويكار، زوجة نجم الكوميديا الراحل فؤاد المهندس شائعة وفاتها التي روج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها لمثل هذه الشائعات. وقالت شويكار (83 عاماً)، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»: «أنا كويسة والحمد لله و«زي القردة»، في إشارة إلى تمتعها بصحة جيدة» وتابعت: «نفسى نعمل مصل للكذب وقلة الأدب اللي انتشرت بشكل كبير هذه الأيام». وبحسب «روسيا اليوم»، أوضحت شويكار أن هذه الشائعات لا تهمها كثيراً، لكنها تثير قلق ذويها ويحزنهم بشكل كبير، وأضافت: «هذا السبب يجعلني أتحسر على أيام الصحافة والإعلام الصادقين».