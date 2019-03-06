رعى محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، اليوم (الأربعاء)، فعاليات الأسبوع العالمي للملح، تحت شعار «جاء وقت العمل ضد الملح»، الذي أقامه القطاع الصحي في طريف ممثلاً بمكتب الإشراف على المراكز الصحية، وبحضور مدير القطاع الصحي في طريف فايز بن سرحان الرويلي، ومدير مكتب الإشراف على المراكز الصحية عبدالله بن لافي الرويلي، ومشرفة التمريض بالمراكز الصحية حنان بنت صالح السرحاني، ومشاركه المراكز الصحية في طريف، وبالتعاون مع فريق تطوعي نسائي من الهلال الأحمر.



واشتملت الفعاليات على عدة أركان توعوية تضمنت التوعية بأضرار الملح، ومنشورات توعوية.



وتهدف الفعالية إلى التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن كثرة استهلاك الملح مثل أمراض الشرايين وضغط الدم، وتشجيع المجتمع على اتخاذ إجراءات عملية نحو الغذاء الصحي.