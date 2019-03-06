تحدت شركة أبل على لسان مديرها التنفيذي تيم كوك، بتقديم منتج مذهل وتطوير جهاز يبعث على «الانبهار»، إذ أبدى تفاؤله بشأن ما يحمله المستقبل. وواجهت شركة «أبل»، أخيراً، تراجعاً في المبيعات ولم تحقق آخر إصدارات هاتف آيفون الأداء المطلوب في الأسواق، وقال خبراء إنها لم تأتِ بمزايا ثورية. وفي وقت سابق، تفوقت شركة هواوي الصينية على «أبل»، وأضحى المارد الآسيوي ثاني شركة في العالم من حيث مبيعات الهواتف الذكية. وبحسب تقرير لبلومبرغ صدر، أخيراً، فإن كوك أكد تفاؤله بشأن وضع الشركة خلال الوقت الحالي وما تتجه إليه في المستقبل.وصرح بأن أبل «تزرع بذرواً» وتستعد لمنتجات مستقبلية «ستبهركم بكل بساطة»، لكنه لم يحدد تفاصيل هذه المنتجات. وتراهن شركة «أبل» على مضاعفة مداخيلها بحلول 2020، انطلاقاً من مبيعاتها التي وصلت إلى 25 مليار دولار سنة 2016.