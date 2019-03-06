اتُهمت فتاة (11 عاما) بقتل رضيع عمره عاما واحدا كانت تقوم برعايته بمفردها، بعدما أجبرتها والدتها التي كانت خارج المنزل وقت الحادثة على العناية به، وألقت الشرطة في مقاطعة برنس جورج بولاية ماريلاند القبض على الفتاة، بعد اعترافها بتعمد إصابة باكستون ديفيس البالغ من العمر سنة واحدة، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وروت أم الفتاة أنها غادرت منزلها صباحا مع ابنتها الأخرى وتركت الفتاة الصغيرة مع الرضيع، وعندما عاد أفراد العائلة اكتشفوا أن الطفل باكستون أصيب بجروح خطيرة، واعترفت الفتاة الصغيرة لاحقا للمحققين بأنها اعتدت على الطفل.