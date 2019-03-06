تنطلق في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يوم الأحد 10/7/1440هـ ولمدة 3 أيام مسابقة الروبوت لجميع كليات التقنية والمعاهد في السعودية بدعم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.وتعتبر المسابقة الأكبر على مستوى العالم في عدد المشاركين وبجوائز تصل إلى 90 ألف ريال، ويقدر عدد المشاركين من المتدربين من جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 200 متدرب و15 ألف مدرب متابع.وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن المسابقة لهذا العام تتكون من 3 مسارات وهي مسابقة روبوت VEX العالمية ومشاريع ابتكارية ومسار البرمجة، لافتا إلى أن مسابقة الروبوت VEX أكبر مسابقة عالمية من حيث المشاركين والفائز في هذا المسار يمثل المملكة في مسابقة الروبوت VEX العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتجدد سنويا بأفكار وتحديات مميزة.