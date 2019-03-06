نفذت مدرسة مزدلفة الابتدائية في جدة اليوم (الأربعاء)، برنامج التاجر الصغير، في إطار النشاط اللاصفي، تحت إشراف ومتابعة قائد المدرسة خالد حمود الأزوري.وتفاعل المشرفان على البرنامج؛ رائد النشاط عصام الزهراني، والمرشد الطلابي أحمد العلياني، وجميع المعلمين في المدرسة، في توزيع المهمات بدقة لإنجاح البرنامج الذي شاركت فيه كل الفصول، بعد تنويه مسبق بإطلاق الفعالية.وفيما مارس بعض الطلاب دور الباعة في جو مثالي، ارتسمت البهجة على محيا البقية ممن تجولوا بينهم لشراء ما يحلو لهم في ساحات المدرسة التي تحولت إلى مشهد فريد يروي تجربة البيع والشراء، بعدما تم توزيع العديد من الوجبات والمشروبات على الطاولات.وعزز البرنامج الكثير من المهارات بين الطلاب خاصة الجرأة وتقدير المسؤولية وروح المشاركة والعمل التطوعي.وتأكيدا للأهداف المرجوة للبرنامج بعيدا عن أي ربح مادي، تم توزيع العديد من الوجبات والمشروبات مجانا،وشارك في البرنامج طلاب التربية الخاصة لبرنامج التوحد، تحت ريادة المشرف المعلم محمد الحزنوي.