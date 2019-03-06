نجح الأطباء بأحد مستشفيات جنوب غرب الصين في إعادة ربط أصابع رجل بيده اليسرى، بعدما أقدم على قطعها بساطور للتنفيس عن غضبه بعد مشاجرة مع زوجته.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه نشب شجار بين الرجل البالغ من العمر 35 عاما وزوجته، خلال وجودهما في المنزل، الواقع في لانتشو بمقاطعة قانسو، فأمسك بساطور وقطع أصابعه من الغضب.وقال الزوج: «كنت أعرف أنني لا يجب أن أضرب زوجتي أو أؤذيها، لذلك أمسكت بساطور وقطعت أصابعي لتنفيس غضبي، لقد فعلت شيئا غبيا».وقال طبيب في المستشفى إن عظام يد الزوج تأذّت كثيرا بسبب الواقعة، موضحا أنه لن يتمكن من تحريكها بصورة طبيعية ومريحة مثلما كان يفعل من قبل.