نفَّذت إدارة الخدمات «صحة البيئة» في بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية شملت 116 منشأة صحية ومحلاً غذائياً، للتأكد من سلامة الأغذية وحرصاً على صحة وسلامة المواطن، وتماشياً مع حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني، أن إدارة الخدمات ممثله بقسم صحة البيئة قامت بجولات تفتيشية على 116 منشأة صحية وغذائية، للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية، نتج عنها 52 مخالفة، وتوجيه 69 إنذاراً، وإتلاف أكثر من 550 كيلوغرام من اللحوم والدجاج والأسماك غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتأهيل منشآت صحية، وإغلاق 12 منشأة مخالفة، مبيناً أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مُبرمج ضمن الخطط المجدولة، إذ يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات.وأشار القرني إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في سوء النظافة في الملاحم، وخطورة التلوث التبادلي، ومخالفة عملية تذويب اللحوم المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للحوم وتخزينها في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.وبيَّن المهندس القرني، أن مراقبي صحة البيئة قاموا بضبط سيارة نقل محملة بلحوم فاسدة ومصادرة 125 كيلوغرام وإتلافها، لافتاً إلى أن هذه الجولات التفتيشية تأتي ضمن جهود المختصين الصحيين في البلدية واستمراراً لتشديد الرقابة على السيارات الناقلة للمواد الغذائية وضرورة التزامها بالشروط الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز (940).